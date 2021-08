Für Freitag, 27. August, um 19.30 Uhr, lädt die Freie evangelische Gemeinde (FeG), Körner Hellweg 6, ein zu einem kostenfreien Vortrag in der Reihe Bürgerforum zum Thema "Boden, von dem wir leben - Dortmund blüht auf!".

Antworten soll es geben auf diese Fragen: Wie kann der Traum von farbenfroher Nachhaltigkeit auch bei uns in der Großstadt zur Realität werden? Wie können wir - umgeben von Straßen und Asphalt - zu mehr Vielfalt und Lebensqualität beitragen? Und welche Pflanzen eignen sich besonders für unsere Insekten? Gemeinsam mit dem Referenten Jürgen Hundorf vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund begeben sich die Teilnehmenden auf die Suche.

Neben Expertentipps, Hintergrundwissen und allerlei praktischen Hinweisen gibt es auch Raum, von eigenen Ideen, Projekten und Erfahrungen zu berichten sowie Fragen zu stellen.

Der Vortrag im FeG-Gemeindehaus findet dort unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Schutzvorschriften als auch via Internet-Plattform Zoom statt.

Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich bis zum 23. August per E-Mail an buergerforum@feg-dortmund.de oder unter Tel. 0231/5310882.