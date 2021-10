Was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Was kann man für die Umwelt tun? Diese Fragen stellten sich viele Kinder im Offenen Ganztag (OGS) der Comenius-Grundschule in Wambel. Und so ging die OGS jetzt beim Herbstferien-Projekt diesen Fragen auf den Grund.

In der ersten Ferienwoche veranstalte der Offene Ganztag der Wambeler Grundschule an der Akazienstraße mit allen Kindern die Themenwoche „Nachhaltigkeit und Umwelt“. "Die Bedeutsamkeit dieser Themen ist in den letzten Jahrzehnten rasant angestiegen. Somit sollten den Kindern in dieser Projektwoche Kompetenzen vermittelt werden, mit denen sie die Zukunft aktiv und nachhaltig mitgestalten können", erläutert Ellen Giebeler, beim OGS-Träger dobeq Koordinatorin für Primarschul-Angebote an der Comenius-Schule.

Spielerisch und künstlerisch konnten die Kinder die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt erforschen und an verschiedensten Aktionen teilnehmen. Auch eine Tauschbörse für Spielzeuge und Bücher hat stattgefunden.

Die Kinder waren zudem als „Straßenretter“ aktiv und sammelten eine Woche lang Müll in den umliegenden Straßen in Wambel auf. Am Ende der Projektwoche wurde schnell klar, dass sehr viel Unrat zusammengekommen ist, der dann gemeinsam mit den Kindern sinnvoll getrennt wurde. Ziel ist es, dass die Kinder für Mülltrennung und nachhaltige Entsorgung sensibilisiert werden.

Die Comenius-OGS unterstützt zudem aktiv bei der Pflege des Stadtbildes: Über das Grünflächenamt der Stadt hat die OGS in Wambel eine Patenschaft für mehrere Bäume in der Akazienstraße übernommen. Daher kümmerten sich die Kinder im Rahmen der Projektwoche und auch darüber hinaus in der Arbeitsgemeinschaft „Kleine Gärtner“ um die Baumscheiben. Diese können bepflanzt und gepflegt werden und wurden mit Schildern der EDG versehen: „...hier wird durch engagierte Anwohner*innen gepflegt.“ Als Paten bekamen die OGS-Kinder zudem eine Urkunde über die Baumpatenschaft ausgehändigt.

Auch in Zukunft soll Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle in der Comenius-OGS einnehmen. „Nachhaltigkeit wird die Kinder ihr Leben lang begleiten und daher ist es wichtig, schon früh ein Verständnis hierfür zu entwickeln. Deswegen werden wir das Thema Nachhaltigkeit als einer unserer Schwerpunkte in der konzeptionellen Arbeit einfügen“, so OGS-Koordinatorin Ellen Giebeler.