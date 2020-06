CDU Wambel fordert rasch präventive Schutzmaßnahmen für Comenius-Grundschule

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher erneut die Wambeler Comenius-Grundschule an der Akazienstraße aufgebrochen. Dabei ist massiv Inventar auf mehreren Gebäudeebenen zerstört worden. Neben den Zerstörungen ist vor allem der Verlust der elektronischen Medien ein Schlag ins Kontor. Dazu der 1. Vorsitzende der CDU Wambel Christian Barrenbrügge: „Da dieser letzte Einbruch nun bereits der dritte in der unmittelbaren Vergangenheit in dieser Schule gewesen ist, sieht die CDU Wambel die Stadt jetzt dringend am Zug. Es kann nicht sein, dass wir endlich (!) die Schulen digital aufrüsten und die Medien (Beamer, Laptop, Fernseher) dann in schöner Regelmäßigkeit stehlen lassen. Die Vorfälle in Wambel stehen ja nicht allein. Auch in anderen Dortmunder Schulgebäuden aller Stadtbezirke kommt es immer wieder zu Einbrüchen und Diebstählen.“ Die Vorfälle machen eine generelle Herangehensweise für alle kommunalen Schulbauten nötig. „Brandaktuell in Corona-Ausnamezeiten ist doch ersichtlich geworden, wie zentral die Kinder an den modernen elektronischen Medien geschult werden müssen, daher muss zügig nicht nur ein Ersatz der Endgeräte hier in Wambel her, sondern es muss auch hier über präventive abschreckende Schutzmaßnahmen nachgedacht und dann diese umgesetzt werden. Es sind dabei bauliche Maßnahmen, sowie auch Überwachungsmaßnahmen und Versicherungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen; ggbf. ist auch eine Kombination sinnvoll“, so Barrenbrügge, der beruflich auch im öffentlichen Schuldienst tätig ist. In Anbetracht der in den kommenden Monaten in allen Dortmunder Schulbauten finanzierten neuen Wifi-Netzwerke, Router, Glasfaserkabel und bald abertausender Laptops aus dem „Digitalpaket Schule“, wo allein in Dortmund über 20 Millionen Euro umgesetzt werden, ist die Stadt gut beraten, den Versicherungsaspekt gegen Diebstahl der kommunalen Schulbauten neu zu überdenken!