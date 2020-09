Die Schülervertretung (SV) der Europaschule Dortmund, Am Gottesacker, in Wambel hat im Rahmen der bevorstehenden Kommunalwahlen 2020, alle Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren zu einem besonderen "Date" eingeladen. Die Aktion sollte den Jugendlichen bewusstmachen, dass ihre Teilnahme an den nächsten Kommunalwahlen ihre erste demokratische Partizipation im Alter von 16 Jahren sein wird und sie ihr Recht auf Wahlen in NRW wahrnehmen sollten.

Die Einladung zum "Date" machte die Schülerinnen und Schüler neugierig. Die Idee wurde in vier lustigen Plakaten verpackt, die die Grundideen des Wahlsystems in Deutschland beinhalten: allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. Die Plakate wurden bewusst in verschiedenen Räumen positioniert, um Neugier zu erwecken.

Die SV der Europaschule hatte die Jugendsprache angewendet, damit sich die Jugendlichen mit den Plakaten identifizieren und sie sich direkt angesprochen fühlen. Die Reaktionen waren durchaus positiv. Einige Schüler der Q1 waren auf "Wanderschaft" durch die Klassenräume. Ihnen gefiel die Idee sehr und ihr Interesse wurde geweckt.

Nun hofft die Schülervertretung mit dieser wichtigen aber lustig verpackten Aktion, den Schülerinnen und Schülern einen Ansporn zum Wählen gegeben zu haben. Ziel dabei: Den Schülern und Schülerinnen der Europaschule das Partizipationsrecht im demokratischen System von Deutschland bewusst zu machen, sowie sich mit aktuellen Belangen der Politik und Gesellschaft wie die Thematik der Kommunalwahlen 2020 in NRW auseinanderzusetzen.