Asseln. Neben dem Hellweg gibt es eine zweite wichtige Verbindungsstraße zwischen Brackel und Asseln. Fußgänger und vor allem Radfahrer nutzen die Verbindung durchs Feld, über Hollandstraße und Batenburgstraße intensiv. Zahlreiche Schüler pendeln zwischen ihrem Zuhause und den großen, weiterführenden Schulen: Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Brackel sowie Immanuel-Kant-Gymnasium und Max-Born-Realschule in Asseln. Nun haben sich Nutzer der Verbindung an die Grünen in der Bezirksvertretung Brackel gewandt. Das Problem: die unsichere Fußgängerampel über die Asselner Straße.

"Die Grünphase ist zu kurz", erläuterte Dietmar Plieth von den Grünen bei der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV). Eltern hätten sie angesprochen. Morgens und nach Schulschluss stünden zig Radfahrer an der Ampel und warteten auf grünes Licht. Lange. Und sei das grüne Ampelmännchen dann zu sehen, springe es nach nicht mal sechs Sekunden wieder auf rot. "Die aktuelle Grünphase ist zu kurz bemessen, um mehreren Radfahrern hintereinander die sichere Querung zu ermöglichen", hieß es deshalb im Antrag zur BV. Nach kurzer Diskussion beschloss die Bezirksvertretung einstimmig, die Verwaltung zum Handeln aufzufordern. Genauer gesagt: die Grünphase zu verlängern und die Wartezeit für die Grünphase zu verkürzen.(pk)