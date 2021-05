Vom 21 - 27. Juni 2021findet bereits zum 13. Mal die Welt-Kontinenz-Woche statt. Zahlreiche Aufklärungsveranstaltungen für Patienten und Weiterbildungskurse für Ärzte finden hierzu bundesweit statt.

Denn trotz der hohen Anzahl Betroffener (etwa jede/jeder 10. Deutsche) geht über die Hälfte der Erkrankten aus Scham nicht zum Arzt. Darum ist es nach wie vor wichtig die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren, denn es kann jeden treffen.

Aufgrund des großen Interesses in den Vorjahren wollen Akteur*innen des Netzwerks Aktiv ÄlterWerden im Stadtbezirk Brackel und das Seniorenbüro im Stadtbezirk Brackel sich zum 6. Mal dem Thema widmen und bieten hierzu 3 digitale, kostenfreie Veranstaltungen per ZOOM bzw. per WEBEX -Meetings im Rahmen der Welt-Kontinenz-Woche an. Leider sind analoge Veranstaltungen aufgrund der Corona Pandemie in diesem Jahr noch nicht wieder möglich.

Das Programm im Einzelnen:

• Beckenbodengymnastik für Jedermann/-frau

Die physiotherapeutische Praxis Ortho Reha aus Dortmund- Brackel gibt praktische Tipps und Übungsbeispiele für den Alltag zur Beckenbodengymnastik.

und

Hilfsmittel und ihre richtige Anwendung bei Inkontinenz

Wie erhalte ich notwendige Hilfsmittel und wende sie sachgerecht an?

Vortrag und Vorführung durch das Sanitätshaus AGCA, Eving

Dienstag, 15. Juni 20210, 15.00 Uhr, Teilnahme über ZOOM-Meeting

• Harninkontinenz – Diagnostik und Therapie

Vortragsveranstaltung der urologischen Praxis Dr. med. Peter Frehse u. Dr. med.

Dietmar Schollähn über Ursachen und Entstehung von Inkontinenz bei Männern und Frauen sowie Vorstellung von Therapiemöglichkeiten.

Mittwoch, 16. Juni 2021, 16.00 Uhr, Teilnahme per ZOOM-Meeting

• Operative Therapien bei Harn-Inkontinenz

Vortragsveranstaltung von Dr. Stefan Orth, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Knappschaftskrankenhaus Dortmund über operative Behandlungsmöglichkeiten bei Männern und Frauen

Donnerstag, 17. Juni 2021, 15.00 Uhr, Teilnahme per WEBEX-Meeting

Anmeldungen sind unter www.tremonia-akademie.de/netzwerk-aktiv-aelter-werden

ab sofort möglich.

Von dort erhalten alle Interessent*innen den notwendigen Link, um an den jeweiligen Vorträgen teilnehmen zu können.

Bei technischen Rückfragen oder Problemen unterstützt die Tremonia Akademie e.V. mit Rat und Tat. E-Mail: mail@tremonia-akademie.de

Für sonstige Fragen steht das Seniorenbüro Brackel mo-do in der Zeit zwischen 9-15 Uhr und fr. von 9-12 Uhr telefonisch (0231/50 29640) oder unter E-Mail: seniorenbuero.brackel@dortmund.de gerne zur Verfügung.