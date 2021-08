Nach langer Corona-Pause nimmt die Entsorgung Dortmund GmbH (EDG) im laufenden Monat August nach Ende der Sommerferien wieder ihre Infomobil-Termine in den Stadtteilen auf. Die Mitarbeiter der EDG beraten hierbei rund um das Thema Abfall und geben viele praktische Tipps zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung. Informationsbroschüren sind kostenlos erhältlich.

Das EDG-Infomobil steht an folgenden Terminen jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr an zentralen Stellen unter anderem auch im Dortmunder Nordosten:

Donnerstag, 19. August: Brackel, Edeka-Markt, Ecke Leni-Rommel-Straße/Brackeler Hellweg;

Donnerstag, 26. August: Scharnhorst, Einkaufszentrum (eks), Gleiwitzstraße;

Dienstag, 31. August: Gartenstadt-Nord (Innenstadt-Ost), Edeka-Markt, Geßlerstraße 5.

Sämtliche Termine stehen auch im Internet auf www.edg.de.