Repair Cafe Wambel öffnet wieder seine Türen

Das Repair Cafe Wambel im Ev. Jakobus Gemeindehaus Wambel, Eichendorffstr. 31 startet am Freitag, den 01. Juli 2022 sowohl von 16-19 Uhr für Reparaturen, als auch für die Smartphone –und Handysprechstunde von 17-19 Uhr in Kooperation mit young caritas.

Fragen, Unsicherheiten und Probleme mit den jeweiligen Geräten können in Ruhe und in Zweiergesprächen angesprochen und Dank erfahrener Mitarbeiter*innen möglichst rasch geklärt werden. „Häufig sind es nur Kleinigkeiten, wie beispielsweise ein Häkchen zu viel oder zu wenig an der falschen Stelle“, so die Mitarbeitenden des Repair Cafes.

Am Montag, 27. Juni ab 9.00 Uhr nehmen das Seniorenbüro Brackel (Tel.: 0231/ 50-29640) und Pfarrer Jens Giesler (Tel.: 0231/ 400233)verbindliche Anmeldungen für die Smartphone –und Handysprechstunde entgegen.

Anmeldungen für Reparaturen werden direkt vor Ort am 01. Juli in der Zeit von 16-17 Uhr angenommen. Alles was ohne Hilfe Dritter und ohne Transportmittel getragen werden kann, wird gemeinsam mit den Besitzer*innen unter die Lupe genommen. Hierfür ist ausreichend Zeit mitzubringen!

Nach wie vor können im Repair Cafe Wambel zudem gebrauchte Handys, Smartphones oder Tablets abgegeben werden. Damit wird die Sammelaktion der Deutschen Telekom, die unter dem Motto „Die Zweite Chance für Ihr Handy“ unterstützt. Funktionsfähige Geräte werden einer weiteren Nutzung zugeführt oder die wertvollen Rohstoffe ausgedienter Handys recycelt. Die Erlöse fließen in Projekte des Natur-und Umweltschutzes oder in soziale Projekte der Kooperationspartner des Handysammelcenters.

Nähere Informationen hierzu unter: www.handysammelcenter.de

Freiwillige Interessentinnen und Interessenten, die sowohl im Repair Cafe, als auch im Rahmen der Smartphone Sprechstunde ehrenamtlich mitarbeiten möchten, sind herzlich eingeladen. Sie erwartet ein engagiertes, generationsübergreifendes und offenes Team von ebenfalls freiwilligen Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichsten Professionen, Einarbeitung und Begleitung im Bereich der Abläufe, Versicherungsschutz und Fortbildungsangebote über das bundesweite Netzwerk der Repair Cafes.

Rückfragen und nähere Informationen sind ebenfalls in der Zeit des Repair Cafes Wambel oder untern den o.g. Telefonnummern erhältlich.