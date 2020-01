Das umfangreiche Sprachenprofil der Geschwister-Scholl-Gesamtschule (GSG) in Brackel, Haferfeldstraße 3-5, ist landesweit bekannt. Auch in diesem Jahr haben Viertklässler und ihre Eltern die Möglichkeit, das Angebot von sechs Sprachen bei einem Sprachenfest am Freitag, 17. Januar, von 16 bis 19 Uhr kennenzulernen.

Besucher können sich freuen auf Schnupperunterricht, Unterrichtsprojekte, Videos und Berichten über Schulpartnerschaften sowie Studienfahrten nach China, Frankreich, Spanien und den USA sowie ein Bühnenprogramm.

Neben Aufführungen im Pädagogischen Zentrum der Schule können sich die Viertklässler und ihre Eltern auf einen „internationalen Rundgang“ durch das gesamte Schulgebäude begeben, um die Fächer Chinesisch, Deutsch, Englisch, Latein, Französisch und Spanisch „aktiv zu erleben“.

Dabei gewinne das digitale (Fremd-)Sprachen-Lernen und -Lehren zunehmend an Bedeutung, heißt es von Seiten der GSG in der Ankündigung: Im Besonderen präsentier das neu gestaltete bilingual-englische Sprachenprofil Lernprodukte und Unterrichtsprojekte in den Sachfächern Bili Drama, Biology, Social Studies sowie die Option des bilingualen Abiturs. Das Goethe-Profil der Schule lädt zum öffentlichen „Jugend debattiert“-Wettbewerb ein, bei dem die Schüler ihre rhetorischen und argumentativen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Die anderen Fremdsprachen - Chinesisch, Französisch, Latein und Spanisch – lassen sich beim Sprachenfest nicht nur sprachlich „erschnuppern“, sondern die kulturellen Besonderheiten der jeweiligen Länder in Mitmachaktionen, Quizs, Video-Clips und Spieleangebote mit allen Sinnen erleben. Die Bibliothek der Schule lädt zudem zum Kennenlernen mit einem „Bücherbasteln international“ ein.

Das Bühnenprogramm ist in diesem Jahr von allen Sprachen gestaltet: Bili-Drama des 5. und 6. Jahrgangs zeigen Szenisches aus ihrem „Shakespeare project“, ein modernes Schneewittchen und eine Tanzperformance werden auf Französisch zu sehen sein, das Fach Chinesisch wünscht mit Kalligraphien ein gutes neues Jahr, wie man mit viel Spaß singend Grammatik lernt, zeigt das Fach Latein.

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule kann jedes Kind seine individuelle Sprachenbiografie gestalten und dabei interkulturelle Kompetenzen entwickeln: Neben Englisch ab Jahrgang 5 können die Schüler*innen ab Jahrgang 6 Chinesisch, Französisch oder Spanisch, ab Jahrgang 8 Latein und für besondere Sprachliebhaber ab Jahrgang 11 noch Chinesisch oder Spanisch wählen. Die Kinder und Eltern des 5. Jahrgangs haben deshalb ebenfalls Gelegenheit, das Angebot für die zweite Fremdsprachenwahl kennenzulernen. Die GSG ermöglicht Sprachreisen nach England, China, Frankreich, Spanien und in die USA.