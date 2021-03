Brackel. Morgenmuffel aufgepasst! Laut Entspannungsexperten verhelfen regelmäßige Morgenroutinen zu einem positiveren Start in den Tag. Damit dies auch klappt, bietet das Kulturzentrum balou ab dem 12. April 21 dienstags und donnerstags jeweils zwischen 7:00 - 7:30 Uhr einen Good Morning- Yogakurs an, bei dem der Name Programm ist: Gut und positiv den Tag begrüßen. Ob noch im Pyjama, ungeschminkt oder bereits bereit für die Arbeit – Für Kursleiterin und Yogaexpertin Birgit Lübeck steht das „Sich-wohlfühlen“ ihrer Teilnehmer*innen an erster Stelle. So heißt es beim digitalen Angebot via zoom: Kamera aus, Ton an und eine extra Portion Energie und Motivation für den anstehenden Tag tanken.

Das Angebot findet im Rahmen des balou:live Abos, das 20 Kurse für insgesamt 24,- Euro mit einer Laufzeit von 4 Wochen beinhaltet, statt und wird über die Konferenzsoftware zoom gestreamt. Weitere Informationen zu allen Angeboten des Kulturzentrums sowie Anmeldungen sind ab sofort online auf www.balou-dortmund.de, telefonisch MO-FR zwischen 9-12 Uhr unter 0231 -99773630 oder via Mail an post@balou-dortmund.de möglich.