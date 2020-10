Der Weltladen der Evangelischen Kirchengemeinde Brackel erweitert wieder seine Öffnungszeiten im Haus Beckhoff am Brackeler Hellweg 140. Verkauf ist montags bis freitags vormittags von 10 bis 12 Uhr im Laden in der ersten Etage sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr am Deelentor.

Bei den Erzeugern fair gehandelter Waren in den Anbauländern kommt aufgrund der Corona-Pandemie die Sorge auf, dass Absatzmärkte einbrechen und damit die Einkommensgrundlage und Existenz von 1,7 Millionen Menschen, die dem Fairtrade-System angeschlossen sind, gefährdet ist. Der Weltladen Brackel ruft deshalb dazu auf, auch in Zeiten der Krise faire Produkte zu konsumieren und so Kleinbäuer*innen und Arbeitende im globalen Süden zu unterstützen, so Ulrike Fortmann.