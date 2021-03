In regelmäßigen Abständen veranstaltet das Seniorenbüro Huckarde zusammen mit dem Stadtbezirksmarketing, dem Seniorenbeirat und dem Runden Tisch für Seniorenarbeit eine Seniorenmesse.



Zahlreiche Akteure des Runden Tisches für Seniorenarbeit im Stadtbezirk Huckarde sind an dieser Messe normalerweise beteiligt. Sie informieren in der „Alten Schmiede“ zu Themen wie Freizeit, Lernen, freiwilligem Engagement, Rente, Gesundheit und Pflege, Wohnen und Sicherheit, Vorsorge und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Diese Seniorenmesse musste aufgrund der Corona-Pandemie im November 2020 ausfallen.

Akteure stellen sich vor



In Zusammenarbeit mit den örtlichen Netzwerkpartnern wurde alternativ zur Messe ein „Magazin“ erstellt, in dem sich die Akteure und ihre Arbeit „analog“ vorstellen. Dieses Magazin ist nun im Seniorenbüro Huckarde kostenlos erhältlich. Unter Tel. 50-2 490 oder per Email unter seniorenbuero.huckarde@dortmund.de kann das Magazin angefordert werden. Das Magazin wird dann postalisch zugestellt.