Eine Gruppe für Familien soll es sein: mit großen und kleinen Kindern. Manche kommen aus Dortmund, andere aus Bochum, dem Kreis Unna oder dem Märkischen Kreis. Ganz inklusiv, auch Familien mit behinderten Kindern sind herzlich willkommen und von Anfang an mit dabei, genauso wie neue Gesichter. Zusammenkommen und sich austauschen, das steht im Vordergrund, was zum Beispiel bei kleinen gemeinsamen Ausflügen gelingt, wie zuletzt zum Hohenstein in Witten. Regelmäßig wird auch gefeiert: Weihnachten, Ostern und St. Martin stehen fest im Terminkalender. Die Kinder haben auch die Möglichkeit sich im Familienkreis auf ihre erste Kommunion und Firmung (Konfirmation) vorzubereiten.

In der alt-katholischen Gemeinde Dortmund kommen schon seit 2019 Familien zusammen, die aus den unterschiedlichen Regionen stammen, aus verschiedenen Altersgruppen, sogenannte Behinderte und Nicht-Behinderte. Mit vier Familien ging es los, es gab erste Treffen und Ideen, dann kam Corona. Persönliche Treffen waren plötzlich nicht mehr möglich – aber digitale: Wie klappt Homeschooling, wie geht es den Eltern, was brauchen die Kinder? Über diese und andere Fragen aus dem neuen Alltag wurde gesprochen. Und es wurde gemeinsam gesungen, Geschichten gehört und nachgedacht. Trotz der Pandemie sind es inzwischen schon sechs Familien.

Wer auch Lust hat, dabei zu sein, sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern, kann jederzeit beim Familienkreis reinschnuppern.