Ein feierlicher Tag für 198 Anwärter der Polizei Duisburg im Steinhof in Huckingen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des dualen Studiums ernannte sie heute der stellvertretende Behördenleiter Dirk Harder (Leitender Kriminaldirektor) zu Polizeikommissaren.

Auf ihren Schulterklappen erstrahlt nun der erste Stern. In ihrem abgelaufenen, dreijährigen Studium waren sie in den Kreisen Kleve, Wesel und Viersen oder den Städten Mönchengladbach, Krefeld und Duisburg im Einsatz. Sie lernten unter anderem die Aufnahme von Unfällen, das Schreiben von Strafanzeigen und das Streifenwagenfahren mit Sonder- und Wegerechten. Nun gilt es, das in der Ausbildung Gelernte anzuwenden und dauerhaft im Schichtdienst einer Polizeiwache auf Streife zu sein.

In zwei Veranstaltungen überreichte Dirk Harder den ehemaligen Nachwuchspolizisten ihre Urkunden. Voller Stolz machten die jungen Beamten im Anschluss Fotos in den Uniformen mit dem ersten Stern auf den Schultern.

Mehr über eine Bewerbung bei der Polizei als Kommissaranwärter gibt es unter: www.genau-mein-fall.de/