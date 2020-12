Mit 15 Metern Länge dürfte sie eine der größeren Krippendarstellungen in Duisburg und Umgebung sein. Auf jeden Fall ist sie sehr schön, davon überzeugt sind die drei Krippenbauer von St. Joseph in Wedau, die es sich auch in diesem Jahr nicht haben nehmen lassen, diese aufwendige Krippenlandschaft in vielen Stunden Arbeit in der Gemeindekirche aufzubauen und zu dekorieren.

Und es gibt viele Details zu entdecken. Neben funktionsfähigen Jordanquellen bilden die bekannte Herberge und im Mittelpunkt die Felsenkrippe markante Szenen aus der Weihnachtsgeschichte ab. Wer sich die Krippenlandschaft ansehen möchte, kann dies ab sofort an allen Tagen in der Gemeindekirche St. Joseph am Kalkweg in Wedau in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter Beachtung der bekannten Abstands-, Masken- und Hygieneregeln tun. Am Heiligabend und den beiden Weihnachtstagen will der Küster Uli Hassel die Kirche sogar bis 20 Uhr öffnen.