Mit einem digitalen Adventskalender begleitet die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich in diesem besonderen Jahr durch die Vorweihnachtszeit. Hinter den 24 Türchen verbergen sich Geschichten, Lieder und interaktive Beiträge rund um den Advent. Mit Anja Lerch und Wolfgang Trepper haben sich auch zwei prominente Duisburger Gäste mit einem Beitrag eingebracht.

Neben dem Pfarrteam, den Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen der Gemeinde haben sich mit Anja Lerch und Wolfgang Trepper auch zwei prominente Duisburger Gäste mit einem Beitrag eingebracht.

Traditionell finden in der Advents- und Vorweihnachtszeit zahlreiche Veranstaltungen in den Kirchengemeinden statt. Vieles davon ist in diesem Jahr nicht möglich, so dass die Evangelische Kirchengemeinde Meiderich mit einem besonderen digitalen Angebot durch die Adventszeit begleitet.

Der digitale Adventskalender präsentiert jeden Tag eine Geschichte, ein Musikstück oder einen Beitrag zum Advent. Diese wurden gestaltet von den Pfarrern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Mitgliedern der Gemeinde und reichen von bekannten Weihnachtsgeschichten bis hin zu persönlichen Berichten, von Lied- bis zu Chorbeiträgen.

Besondere Highlights

Als besonderes Highlight konnten auch prominente Duisburger gewonnen werden, die in den letzten Jahren in der Vorweihnachtszeit in der Kirche zu Gast waren: Anja Lerch und Wolfgang Trepper haben den Adventskalender mit einem Text- und einem Gesangsbeitrag bereichert.

Weiteres musikalisches Highlight sind Beiträge des ersten Kantors für Popmusik Daniel Drückes, der in Meiderich aufwuchs.

Ob Wolfgang Trepper in einem Video einen Text liest oder seine eigenen Zeilen zu lesen sind, wird nicht verraten. Neugierige sollten jeden Tag unter www.kirche-meiderich.de/adventskalender im neuen Türchen nachschauen und erfahren dann vielleicht auch, womit Anja Lerch Vorweihnachtsstimmung zaubert.

Fensterkalender im Gemeindezentrum

Ergänzt wird der digitale Kalender durch den Fensterkalender im Gemeindezentrum "Auf dem Damm". Dort öffnet sich im lichtdurchfluteten Foyer in einem der Fenster im Gemeindezentrum täglich ein weiteres Türchen der Kirchengemeinde mit Texten, Fotos und Gedichten.

Mehr Infos

Mehr Infos zu allen Aktionen der Gemeinde gibt es im Netz unter www.kirche-meiderich.de und auf der Facebookseite und der Instagramseite der Gemeinde.