Am Freitag, 28. Februar ist der Gitarrist Thorsten Töpp zu Gast in der Kirche St. Ludger in Neudorf. Mit brasilianischem Feuer heizt er in der kalten Jahreszeit ein: Auf dem Programm stehen Werke von Heitor Villa‐Lobos, dem berühmten Komponisten aus Rio.

Dessen Gitarrenwerke interpretiert Töpp schon seit seiner Jugendzeit. Besonders fasziniert ihn die stilistische Vielfalt des Brasilianers: von eher folkloristischen und tänzerischen Melodien reicht der Bogen bis zu fast experimentellen Werken. „Besonders in seinen in Paris geschriebenen Etudes von 1929 ist Villa‐Lobos Vorbildern wie Strawinsky oder Bartók sehr nahe. Seine Chõros dagegen scheint direkt aus der brasilianischen Volksmusik zu stammen“, sagt der Gitarrist. Mit eigenen Werken antwortet Töpp auf die jeweiligen Stücke des Meisters aus Rio und nennt das Programm trefflich „Villa‐Lobos Dialoge“.

Das Konzert in der Freitagsreihe „Abendmusik“ findet wie immer in St. Ludger am Ludgeriplatz um 20 Uhr statt. Es gelten die 2G‐Regeln. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Künstler wird gebeten.