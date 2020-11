Heimat ist bunt, Heimat ist Leben und von jedem Menschen ganz individuell erfahrbar. Jetzt sind die Gefühle und Gedanken der Duisburger gefragt! Denn: Ihre Ideen zum Thema Heimat werden in Sprühdosen gesteckt und durch Profikünstler auf Pfeiler der A59 gebracht. So werden die betongrauen unschönen Brückenpfeiler bald zu besonderen Kunstorten. Und Sie können mitmachen!

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen, war derart vom neuen Projekt der Bürgerstiftung Duisburg begeistert, dass sie selbst vor Ort war. Das Fördergeld vom Land beträgt 110.000 Euro.

Die Idee, den Brückenpfeilern neues Leben einzuhauchen, stammt von Gerald Kassner, Inhaber von Schauinsland Reisen. Besonders die Betonklötze der A59 am Innenhafen, hätten aus seiner ästhetischer Sicht viel Luft nach oben. Als Kassner mit dem Vorschlag an die Bürgerstiftung trat, zeigte sich diese sofort davon begeistert und kooperativ. Der Vorstandsvorsitzende Jörg Löbe schwärmt: „So funktioniert Bürgerstiftung. Ein Bürger spendet eine Idee für Duisburg, wir liefern die Plattform dafür, sammeln weitere Mitstreiter und mit allen zusammen dann das nötige Geld für die Umsetzung.“

Gesagt, getan. Zügig wurde die Umsetzung geplant, ein Fördertopf aufgetan und der Antrag an das Land NRW geschrieben. Die Bürgerstiftung fordert somit zum Mitdenken auf und möchte zum Nachdenken anregen.

Vorschläge können bis zum 31. Dezember eingereicht werden

Elke Mühlhoff leitet das Projekt bei der Bürgerstiftung und ist voller Vorfreude: „ Wir sind schon sehr gespannt auf die Ideen der Bürger.“

Was bedeutet Heimat denn für Sie? Ist es ein Wahrzeichen der Stadt, sind es Kindheitserinnerungen oder andere Gefühle? Heimat hat viele Formen, sie kann ein konkreter Ort oder ein geistiger Raum sein, ein Gefühl, ein Geruch oder eine Situation. Die Vorstellungen von Heimat können bis zum 31. Dezember dieses Jahres bei der Bürgerstiftung eingereicht werden. Als Anhaltspunkte helfen folgende Fragen: Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie das Wort Heimat hören? Wo ist Ihre Heimat? Wer ist für Sie Heimat? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Heimat und wie schmeckt Heimat? Antworten und ausführliche Heimatgeschichten können direkt an Elke Mühlhoff geschickt werden: muehlhoff@buergerstiftung-duisburg.de. Gern können auch Flyer zur Verteilung im Verein, im Kollegenkreis und in der Familie angefordert werden. Elke Mühlhoff: „Was Heimat bedeutet, das wollen wir von Duisburgern jeden Alters, Berufs, Geschlechts und jeder Herkunft erfahren.“

Profi-Graffiti-Sprayer wandeln Ideen in bildliche Motive um

Die gesammelten Ideen werden dann, voraussichtlich im Frühjahr 2021, von rund 30 professionellen Graffiti-Sprayern in bildliche Motive umgewandelt und dann auf ausgesuchte und gereinigte Autobahnpfeiler aufgesprüht. Mehr Heimat geht nicht. Der Prozess wird zudem filmisch begleitet und durch Interviews ergänzt. Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf der Homepage www.buergerstiftung-duisburg.de

Ina Scharrenbach lobt die kunstvolle Auseinandersetzung mit den Duisburger Brücken, die das Stadtbild maßgeblich prägen würden. Es ginge genau darum: Die Verbindung von Menschen, die in Duisburg Heimat gefunden haben und Heimat gestalten. Es sei ein tolles interaktives Bürgerprojekt, dass gerne vom Land Unterstützung erhält.