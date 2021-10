Das hübsche (Löwenkopfmix) Kaninchen kam als Fundtier in das Tierheim Duisburg. Theodor ist anfangs schüchtern, taut aber schnell auf. Nachdem er Vertrauen aufgebaut hat, liebt er es, von seinen Bezugspersonen gestreichelt zu werden.

Da er sehr lieb und freundlich ist, könnte er gut bei Anfängern oder auch bei einer Familie mit Kindern einziehen – und natürlich zu einem netten Kaninchenfreund oder sogar in eine Kaninchengruppe.

Das Tierheim hat das Kaninchen gültig gegen Myxomatose und RHD 1+2 geimpft. Kaninchen werden nicht in die reine Käfighaltung vermittelt, da dies zu Verhaltensstörungen und gesundheitlichen Problemen führt. Kinder sollten sich immer unter Aufsicht der Eltern mit den Tieren beschäftigen.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.