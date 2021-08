Apotheken

Samstag, 21. August:

Apotheke am Sonnenwall, Sonnenwall 10, Innenstadt, Tel. 0203/22363; Apotheke Mattenklotz am Kometenplatz OHG, Kometenplatz 29-33, Walsum, Tel. 0203/491001; Augusta-Apotheke, Augustastr. 31, Homberg, Tel. 02066/55104; Hubertus-Apotheke, Angermunder Str. 11, Grossenbaum, Tel. 0203/760810;

Sonntag, 22. August:

Blumen-Apotheke, Blumenstr. 27, Neudorf, Tel. 0203/371665; Rathaus-Apotheke, Rathausstr. 4, Hamborn, Tel. 0203/557737; Markt-Apotheke, Marktplatz 3, Hochheide, Tel. 02066/30243; Apotheke am Wanheimer Dreieck, Wanheimer Str. 620, Wanheim, 0203/709664;

Montag, 23. August:

Bahnhof-Apotheke, Friedrich-Wilhelm-Str. 78, Dellviertel, Tel. 0203/20818 Baerler-Apotheke, Grafschafter Str. 32, Baerl, Tel. 02841/80480; Olivarum Apotheke am Glückaufplatz, Schwarzenberger Straße 45b, Rheinhausen, Tel. 02065-8295290; Rosen-Apotheke, Wedauer Markt 1, Wedau, Tel. 0203/720412;

Dienstag, 24. August:

Adler-Apotheke Ruhrort, Neumarkt 18, Ruhrort, Tel. 0203/82791; Apotheke am Altmarkt, Hamborner Altmarkt 10, Hamborn, Tel. 0203/553696; Kleeblatt-Apotheke im EKZ Rheinhausen, Asterlager Str. 90, Rheinhausen, Tel. 02065/960650; Anger-Apotheke, Raiffeisenstr. 103, Huckingen, Tel. 0203/781920;

Mittwoch, 25. August:

Schiller-Apotheke, Kardinal-Galen-Str. 45, Altstadt, Tel. 0203/337711; Basar-Apotheke, Von-der-Mark-Str. 72, Meiderich, Tel. 0203/450360; Apotheke am Jubiläumshain, Kaiser-Friedrich-Str. 123, Hamborn, Tel. 0203/591682; Apotheke Feldmann, Großenbaumer Allee 35, Großenbaum, Tel. 0203/764042;

Donnerstag, 26. August:

Ruhr-Apotheke, Fabrikstr. 35, Ruhrort, Tel. 0203/82420; Apotheke Mattenklotz am Schwan OHG, Friedrich-Ebert-Str. 16, Walsum, Tel. 0203/400655; Kranich-Apotheke, Dorfstr. 62D, Rumeln, Tel. 02151/409977; Aesculap-Apotheke, Münchener Str. 13, Buchholz, Tel. 0203/703002;

Freitag, 27. August:

Apotheke am Dellplatz, Wallstr. 50, Dellviertel, Tel. 0203/928908; Glückauf-Apotheke, Friedrich-Ebert-Str. 287, Beeck, Tel. 0203/460380; Apotheke am Geistfeld, Rathausallee 12-14, Rumeln-Kaldenhausen, Tel. 02151/40105; Apotheke am Golfplatz, Weissdornstr. 23, Grossenbaum, Tel. 0203/763990;

Arzt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, Tel. 116 117

Zahnarzt

Zentraler Notrufdienst, Tel. 01805/986700

Sondernummer der Stadt Duisburg für allgemeine Fragen zum Coronavirus:

Tel. 0203/940049

Telefonseelsorge

Tel. 0800-1110111