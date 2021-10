Die Autobahn GmbH Rheinland rechnet zum Ferienbeginn am kommenden Freitag ab dem frühen Nachmittag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Zeitgleich beginnen auch die Ferien in Rheinland-Pfalz und Hessen.

Mit dem Ferienende (23./24. Oktober) in NRW überschneiden sich auch Ferienbeginn und -ende in den niederländischen Provinzen. Die Reisenden aus diesen Regionen treffen dann auf den Rückreiseverkehr in NRW, dementsprechend wird es dann nochmal voll auf den Autobahnen.



Betroffene Strecken

Beliebt bei den Urlaubern aus NRW sind vor allem die Strecken in die Küstengebiete, hier zu nennen sind die A1, A3, A4, A31, A40 und A57. Insbesondere in den Ballungsgebieten Köln und dem Ruhrgebiet muss mit viel Verkehr auf den Autobahnen gerechnet werden.



Auswirkung der Flutschäden auf den Verkehr

Die nach der Flutkatastrophe zwischen Meckenheim und Kerpen für den Fernverkehr in Fahrtrichtung Venlo noch gesperrte A61 führt weiterhin zu einer angespannten Verkehrssituation auf den Umfahrungsstrecken A3, A4, A555 und A565.



An diesen Baustellen könnte es voller werden

Die Verkehrszentrale Leverkusen erwartet zu den oben genannten Zeiten an den Baustellen der Rheinbrücke der A1 bei Leverkusen, der Rheinbrücke Neuenkamp auf der A40 und an den Baustellen bei Köln-Heumar (A3/A4/A59) sowie an den Autobahnkreuzen Aachen (A4/A44/A544), Leverkusen-West (A1/A59), Duisburg-Nord (A42/A59) und Herne (A42/A43) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Die zwischen dem Autobahndreieck Bochum-West und der Anschlussstelle Bochum-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund gesperrte A40 gehört nicht zu den Hauptreiserouten, sorgt aber weiter für Einschränkungen.

Die Autobahn A3 in NRW als eine der Hauptreisestrecken

Auf der stark frequentierten Reisestrecke A3 ist speziell zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen mit Verzögerungen zu rechnen. Gleiches gilt für den Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Kaiserberg und Oberhausen-West.

Baustelle auf der A3 südlich von Köln am ersten Ferienwochenende

Für Reisende Richtung Süden stehen auf der A3 zwischen Lohmar und dem Kreuz Bonn/Siegburg am Freitag (8. Oktober) zwischen 9 und 13 Uhr und am Samstag (9. Oktober) zwischen 9 und 16 Uhr sowie am Montag (11. Oktober) ganztägig nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland baut hier eine neue Asphaltdecke ein. Die Raststätte Siegburg-West ist in der genannten Zeit geschlossen.

Steuerung der Verkehrsströme

Die für den Verkehrsfluss in NRW zuständige Verkehrszentrale Leverkusen arbeitet länderübergreifend mit der Verkehrszentrale Deutschland und den niederländischen Verkehrszentralen zusammen, um gemeinsam die Verkehrsströme so zu steuern, dass Staus möglichst vermieden werden.

Geplante Autobahn-Sperrungen in den Herbstferien

Die Autobahn GmbH Rheinland nutzt die verkehrsarme Zeit in den Herbstferien, um für Bauarbeiten zwei Autobahnen zu sperren. Die A40 wird vom 8. bis zum 18. Oktober zwischen Mülheim-Heißen und der Anschlussstelle Duisburg-Kaiserberg in Fahrtrichtung Venlo gesperrt. Auf dieser Strecke wird neuer offenporiger Asphalt eingebaut und der Fahrbahnbelag in allen Anschlussstellen erneuert.

Die A57 wird zwischen dem AK Meerbusch und der Anschlussstelle Krefeld-Oppum in beide Fahrtrichtungen vom 15. bis zum 18. Oktober gesperrt. Dort werden Teile einer Brücke montiert.