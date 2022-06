Bei Sondierungsarbeiten wurde an der Straße „Am Alten Flugplatz“ in Kaßlerfeld eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden. Vor Ort sind insgesamt 66 Einsatzkräfte des Bürger- und Ordnungsamtes sowie 13 Kollegen der Polizei im Einsatz. Frank Höpp, Truppführer beim Kampfmittelbeseitigungsdienst, wird mit seinem Team die Bombe entschärfen.



Aufgrund geltender Bestimmungen muss diese noch heute durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit die weiteren Maßnahmen. Die Entschärfung ist für heute Abend um circa 20 Uhr vorgesehen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 250 Meter um den Fundort) sind keine Personen betroffen. In der Sicherheitszone (500 Meter um den Fundort) leben circa 500 Menschen. Hier ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein.

Das Bürger- und Ordnungsamt informiert vor Ort über Lautsprecherdurchsagen. Betroffen ist auch die Autobahn A 40 zwischen der Anschlussstelle 11 „Duisburg-Homberg“ und Anschlussstelle 12 „Duisburg-Häfen“. Diese wird in beide Fahrtrichtungen gegen 19.30 Uhr voll gesperrt. Rund um den Fundort und den Sperren wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Ein Aufenthalt im Freien ist in dieser Sicherheitszone ab 19 Uhr nicht mehr gestattet. Ebenso greifen alle Sperren rund um die Zonen ab 19 Uhr. Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter Tel. 0203/283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800/112 13 13. Auch die Warn-App NINA informiert über Gefahrenlagen.