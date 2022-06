Von Donnerstag, 23. Juni, bis voraussichtlich Mittwoch, 6. Juli, kommt es auf der Kardinal-Galen-Straße in Duissern zum dritten Bauabschnitt der umfangreichen Kanalbauarbeiten. Dadurch muss die Linie 934 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) eine Umleitung fahren.

In Fahrtrichtung Großenbaum fahren die Busse ab der Ersatzhaltestelle „Schillerplatz“ eine örtliche Umleitung über die Mainstraße, Landfermannstraße, Saarstraße und Verknüpfungshalle. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Schillerplatz“ wird auf die Kardinal-Galen-Straße in Höhe der Hausnummer 60 zurückverlegt. Die Haltestelle „Falkstraße“ entfällt in beiden Richtungen. Die DVG bittet die Fahrgäste die Ersatzhaltestelle „Schillerplatz“ zu nutzen. Die Gegenrichtung ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Betroffene Linie:

934

Entfallende Haltestelle:

„Falkstraße“