Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag noch immer im Griff und das wird wahrscheinlich auch noch einige Monate so bleiben. Deshalb widmen wir uns in unserem digitalen Wochen-Anzeiger-Gesundheitsdialog dem gesundheitlichen Alltag in Zeiten von Corona.

Wie Sie es vom „klassischen“ Gesundheitsdialog gewohnt sind, bleibt die Volksbank Rhein-Ruhr auch im digitalen Raum unser Gastgeber, denn sie produziert die Videobeiträge und stellt sie digital zur Verfügung. Das Helios Klinikum Duisburg präsentiert nach wie vor die medizinischen Experten.

Für werdende Eltern sind die Monate der Schwangerschaft schon ohne eine Pandemie aufregend genug. Doch Corona hat in der Geburtshilfe noch einmal vieles zusätzlich verändert und wirft viele Fragen auf: Wie läuft eine Geburt in Corona-Zeiten genau ab? Darf der Vater mit in den Kreißsaal? Ist ausreichend Personal vor Ort?

Diese und viele weitere Fragen zum Thema beantwortet unser Experte Prof. Frank Vandenbussche, Leiter der Geburtshilfe an der Helios St. Johannes Klinik in Alt-Hamborn. Sie finden das Video hier! Wichtiger Hinweis: Die Videoaufzeichnung fand im Juni 2020 statt.

Ausblick

