Da die Stadt Duisburg eine steigende Nachfrage nach Impfungen gegen COVID 19 registriert, bleibt das Impfzentrum nun doch in den Schulferien geöffnet. Die Öffnungszeiten werden wie bisher weitergeführt, also Dienstag und Sonntag jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr und Donnerstag von 13 bis 20 Uhr.

Aus Befragungen der Impflinge hören die Verantwortlichen heraus, dass viele Bürger wachsende Sorge wegen der steigenden Inzidenz haben.