Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Kundinnen und Kunden,

bei der Funke NRW Wochenblatt GmbH gab es in den vergangenen Wochen einige Umstrukturierungen. An manchen Standorten erscheint Ihr Anzeigenblatt nur noch mittwochs, an anderen Orten nur noch samstags. Dennoch sind wir bemüht, Ihnen auch künftig so viele Informationen wie möglich und guten Lesestoff aus Ihrer Region zu anzubieten. Und trotz der Veränderungen sind wir auch weiterhin und jederzeit für Sie erreichbar.

Damit Sie wissen, wo Sie sich melden können, wenn Sie Anregungen oder Informationen für die Redaktion haben, wenn Sie eine Anzeige aufgeben wollen oder wenn es Probleme bei der Zustellung Ihres Anzeigenblattes gibt, bieten wir Ihnen heute einen kleinen Service:

-Für redaktionelle Anfragen, Kleinanzeigen und Zustellung wählen Sie die Telefonnummer 0203/34696215 oder schicken eine E-Mail an redaktion-wochenanzeiger-duisburg@funkemedien.de.

-Bei Problemen mit der Zustellung können Sie sich auch per E-Mail an service_lokalkompass@funkemedien.de wenden.

-Für gewerbliche Anzeigen wählen Sie die Telefonnummer 0201/804-1555 oder wenden sich per E-Mail an vermarktung@funkemedien.de.

Im Internet finden Sie übrigens auch alle Ausgaben der Funke NRW Wochenblatt GmbH als E-Paper. Unter epaper.lokalkompass.de können Sie die gewünschten Ausgaben aufrufen und lesen.