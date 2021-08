Alles schien schief zu gehen an diesem 29. August. Noch am Vormittag regnete es in Strömen, wegen einer Sportveranstaltung waren die Straßen gesperrt und der Weg schwer zu finden. „Wir sind einfach zuversichtlich geblieben“, lacht Sabine Gilles „und es hat geklappt.“ Denn am Nachmittag stoppte der Regen, die Straßen wurden wieder freigegeben und die große Seniorenmesse im und am Evangelischen Haus der Gemeinde in Homberg war gut besucht.

Besucher jeden Alters bekamen an etwa 20 Tischen Informationen, wie man sich gesund und fit für das Alter hält, wie Pflegestufen zu beantragen sind, welche Hilfen es im Alter gibt. Außerdem wurde das ökumenische Café Klamotte vorgestellt, das in Homberg gebrauchte Kleidung, Haushaltswaren, Bücher etc. verkauft und mit einem Cafébetrieb gleichzeitig sozialer Treffpunkt ist. Die Gruppe „Aktiv im Quartier“ stellte sich vor. Der Eine-Welt-Tisch der evangelischen Kirchengemeinde zeigte fair produzierte Tücher, Karten, vegane Schokoladen. Die Polizei erklärte, wie man sich schützen kann. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem rundum schönen und informativen Nachmittag“, freut sich die Presbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde Homberg und Hauptorganisatorin der Messe. „Und wer dann nach all den Informationen müde und hungrig war, konnte sich den Nachmittag mit Kaffee und einem Stück Kuchen versüßen.“

Veranstaltet wurde die Seniorenmesse von den Evangelischen Kirchengemeinden Homberg und Essenberg-Hochheide.