Der Homberger Tennisclub Grün-Weiß freut sich über einen weiteren Erfolg bei den Meisterschaftsspielen der Kinder und Jugendlichen.

Nach positiven Ergebnissen der Juniorinnen U18 Mannschaft feierte nun das gemischte Bambini-Team der Jahrgänge 2011 und jünger gleich in der ersten Partie einen überzeugenden Sieg beim TV Schwafheim. In den Einzeln konnten Marian Felix, Luca Gellert und Lilly Sneperger nach spannenden und fairen Spielen ihre Gegner bezwingen und Nick Kunath unterlag nur knapp. Die anschließenden Doppel brachten die Entscheidung zugunsten der Homberger Kids. Sowohl Marian Felix und Lilly Sneperger, als auch Luca Gellert und Nick Kunath gewannen ihre Doppel, so dass am Ende ein 5:1 Sieg zu Buche stand. Doch wichtiger als der Erfolg war für die zahlreichen Zuschauer die große Freude und Begeisterung, die allen jungen Tennisspielern von Homberg und Schwafheim anzumerken war. Das Ergebnis belegt die erfolgreiche Jugendarbeit der Homberger in den letzten Jahren. Interessenten für Schnuppertrainings oder regelmäßige Trainingseinheiten können sich gerne beim 1. Vorsitzenden Bernd Felix unter Tel. 0160/97992563 oder per eMail bernd-felix@web.de anmelden.