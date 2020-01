Die Vorrunde beim Fußball-Hallen-Stadtpokal in der Rheinhausen-Halle ist beendet. Heute geht es in die entscheidende Phase. Große Überraschungen blieben bisher aus. Die hoch gehandelten Teams sind weiter dabei, so auch Titelverteidiger Hamborn 07 und Top-Favorit VfB Homberg.



Landesligist "07" und Regionalligist VfB Homberg eröffnen auch heute um 12.30 zum Auftakt des Finaltags den Reigen interessanter Paarungen beim alljährlichen Budenzauber. In deren Gruppe I sind noch der SV Genc Osman, Viktoria Buchholz und Rheinland Hamborn am Start. In der Gruppe II treten im Auftaktspiel der DSV 1900 und der Duisburger FV 08 gegeneinander an. Weiter in dieser Gruppe der ESV Hohenbudberg, der FSV Duisburg und der TSV Bruckhausen.

Ins Halbfinale ziehen dann die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten ein. Um 17.30 treffen der Erste der Gruppe I und der Zweite der Gruppe II aufeinander. Im weiteren Halbfinale kämpfen um 17.50 Uhr der Sieger der Gruppe II und der Zweitplatzierte der Gruppe I um den Einzug ins Endspiel, das um 19 Uhr angepfiffen wird. Zuvor beginnt um 18.20 Uhr das Spiel um den dritten Platz im Traditionsturnier.