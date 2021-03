Fußball-Drittligist MSV Duisburg kann am Samstag, 13. März, um 14 Uhr, im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln im Abstiegskampf weiter Boden gut machen. Für Trainer Pavel Dotchev ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Am 24. Januar hatte er seinen letzten Arbeitstag in Köln, acht Tage später unterschrieb er bei den Zebras. 19 Monate trainierte er die Viktoria, jetzt gibt es ein brisantes Wiedersehen. Beide Mannschaften brauchen die Punkte dringend. Die Viktoria konnte im Nachholspiel am Dienstag gegen Meppen mit 1:0 gewinnen und hat drei Punkte Vorsprung vor dem MSV. Eine Niederlage könnte beide Mannschaften wieder weiter nach unten drücken. Die Meidericher möchten nach dem Sieg gegen 1860 München den Schwung mit nach Köln nehmen und weiter in der Tabelle nach oben klettern. Die Fans beider Vereine können mit einem umkämpften Spiel rechnen.