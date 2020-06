Der Katalane plagt sich schon seit Anfang des Jahres mit einer komplizierten Schulterverletzung rum. Jetzt haben die Ärzte entschieden das "Xevi" operiert werden muss.

Bei gutem Heilungsverlauf wird er in vier Monaten wieder voll belastbar sein. Der Deutsche Rollsport und Inlineverband (DRIV) plant, die Saison im September wieder an den Start gehen zu lassen. Mit dabei werden die Eldagser Falcons sein. Der Zusammenschluss von Spielern aus Valkenswaard und Calenberg wird als Spielergemeinschaft dabei sein. Eine andere Spielergemeinschaft wird ab der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen. Der RSC Gera tritt nach einem Jahr Bundesliga nicht erneut in der höchsten Klasse an.

Trainer Christopher Nusch hatte die Lockerungen für den Kontaktsport genutzt, um seine Mannschaft zum Training in die Halle zu bitten. Alle Beteiligten hoffen, dass sich "Xevi" gut von seiner OP erholt und seinem Team schnell wieder zur Verfügung steht.