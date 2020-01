Neu Sportart bei uns "BASKETBALL"

Habt Ihr einfach Lust, mal wieder Basketball zu spielen?

Dann seit Ihr bei uns genau richtig, wir bieten Basketballtraining an. Ab den 15.02.2020 von 13:45 Uhr - 15:00 Uhr. In der Sporthalle der GGS Bergschule, Bergstraße 48 in 47137 Duisburg.

Im Vordergrund steht die Freude am Spiel. Alle sind ab 8 Jahre (ob Kinder, Jugend und Erwachsene - ob Jungs o. Mädels) bei uns herzlich willkommen.

Kommt einfach mal vorbei !

Weitere Infos auf unserer Homepage

www.tkdverein-meiderich.de