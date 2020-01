Nach dem Premierenerfolg im letzten Sommer steht fest: Es wird ein 2. Röttgersbacher Frühlingsfest geben. Am 6. Juni ist es wieder soweit. Bereits jetzt geht es in die erste Detailplanung, denn Gutes will und soll gut vorbereitet sein.



Am kommenden Mittwoch, 8. Januar, 19 Uhr, trifft sich in der Unterkirche St. Barbara, Fahrner- / Ecke Ziegelhorststraße, der Vorbereitungskreis, um erste Ideen und Vorschläge zu sammeln. Dazu sind wieder alle aktiven Röttgersbacher eingeladen, etwas für ihren Stadtteil zu tun. „Jeder kann und soll eigene Ideen oder Aktionen einbringen“, berichtet SPD-MdL Frank Börner, einer der Wegbereiter des Frühlingsfestes.

Er hatte bereits beim Nachtreffen aller Beteiligten des letztjährigen Frühlingsfestes verlautbart, dass einer zweiten Auflage im nächsten Jahr nichts im Weg steht. „Und was zweimal erfolgreich durchgeführt wird“, so Börner augenzwinkernd, „ist dann bereits Tradition.“

Darüber hinaus wird auch weiter an der Geschichte des Stadtteils gearbeitet. Auch das soll Thema der Zusammenkunft am kommenden Mittwoch sein. Es werden schließlich immer noch Bilder und Geschichten aus dem Stadtteil gesucht.