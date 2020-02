Dass Kirche und Karneval keine Gegensätze sind, wird seit mehr als zwei Jahrzehnten im Röttgersbach mehr als deutlich. Entstanden durch eine gemeinsame Idee aus den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden, gibt es dort eine Ökumenische Karnevalsveranstaltung (ÖKV), die längst nicht mehr aus Narrenfahrplan der Region wegzudenken ist.



So war es auch wieder in diesem Jahr. Schon vor dem Programmbeginn sorgte das DJ-Team „Die Partyschweine“ bei den Gästen mit „kölsche Tön'“ für trotz des Namens gesittete und dennoch tierisch gute Partystimmung und bot somit einen zauberhaften Einstieg in einen familär-fröhlichen „Karneval- und Kirchenabend“. Unter dem Motto „Feste feiern ist kein Hexenwerk“ gab es Bühnenzauber der Extraklasse. Da wurde gezaubert und „gehext“, himmlisch fröhlich und „auf Teufel komm raus“.

Unter zauberhaften Klängen marschierten die beiden Moderatoren Frank Börner und Andrea Scharf-Drüke mit der gesamten Garde der Echten Freunde der KAB St. Barbara e.V. in den großen Saal im Kirchort St. Barbara ein. Nach der Begrüßung des Publikums zauberten die Crazy Kids von Pro Hagenshof e.V. und die mittlere Garde der „Echten Freunde“ ihre lang einstudierten Gardetänze aufs Parkett.

Auch das Tanzduo Djamila und Emily schaffte es, das Publikum zu begeistern. Wie von Zauberhand stand plötzlich das Männerballett „Die Domdancer“ der KG Schmidthorst im Mittelpunkt des Geschehens und überzeugte durch jede Menge Komik und schauspielerisches Talent. Für eine anmutigere Tanzdarbietung sorgten dann aber die große Garde und das Solomariechen Viktoria von den Echten Freunden. Danach betrat auch schon das Kinderprinzenpaar Luca II. und Prinzessin Maya I. mit ihren Paginnen die Bühne und bot den Gästen einige launige Lieder zum Mitmachen. Als Gastgeschenk zeigten das Tanzpaar Marvin und Alina ihre tollen Fähigkeiten, und Alina Lamatz von den Marxloher Jecken bewies, dass Mariechen nicht nur tanzen können, sondern mitunter auch singen.

Hexentanz fürs Publikum

Chriss Martin, der sympathische und stimmgewaltige Sängerund Entertainer, der seit nun schon vielen Jahren auf den Bühnen der Discofox-Szene zu sehen ist, lud das Publikum zum Schunkeln, Tanzen und Mitmachen ein. Im Anschluss daran hielt es beim Einmarsch von Prinz Sascha I mit Gefloge niemanden mehr auf den Stühlen. Die Herren-Tanzgruppe „Gentlemen“ der Pils-Sucher überzeugte danach auch den letzten Skeptiker, dass auch Männer im Karneval grandiose tänzerische Leistungen vollbringen können. Nach all' dem tänzerischen Spektakel sorgte die Band „Los Manolos“ aus Bonn für spanische Lebensfreude im Saal, und die Gäste zeigten mal wieder, dass Karneval im Röttgersbach vom Mitmachen lebt.

Der Sänger Devin Reger hatte dann ein Heimspiel, da er seine stimmlichen Qualitäten im Röttgersbach nun schon bei vielen Veranstaltungen zum Besten geben konnte und sich dabei immer noch steigerte. Das Showsolomariechen Patrycjia der „Echten Freunde“ bereitete mit ihrem Hexentanz das Publikum dann mit ihrer schönen Ausstrahlung auf das große Finale vor. Zum Abschluss des Programms verzauberte die Showtanzgruppe „Eternity“ das Publikum mit ihrem Harry Potter Showtanz, in dem einige spektakuläre Hebungen zu sehen waren.

Beflügelt von dem netten Abend tanzten und feierten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. Lothar Schmitz, einer der Hauptorganisatoren der ökumenischen Karnevalsveranstaltung, strahlte über das ganze Gesicht: „Ich freue mich schon aufs nächste Mal, denn dann feiern wir auch noch Jubiläen. die Echten Freunde werden dann nämlich einmal mal elf Jahre und die Ökumenische Karnevalsveranstaltung gibt es dann sogar zweimal elf Jahre“.