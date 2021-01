Oh oh oh,

was eine Arbeit, Steine suchen nicht größer als ein Cent Stück. Da braucht man ein gutes Auge

und Ausdauer, denke ich. Dann das bemalen der kleinen Steinchen, das braucht Ruhe und ganz besonders ein sehr ruhiges Händchen. Das ist schon Kunst würde ich sagen. Okay, mehr werde ich nicht dazu sagen. Wie schon erwähnt, Künstlerin gebe ich noch nicht bekannt.

Viele kleine Steine, werde ich in der großen Sammlung aufnehmen, wenn die Künstlerin es gestattet und dann werde ich ihren Namen verraten.

............... ;-) das nenne ich mal Kunstwerk !!! Danke