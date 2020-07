Radtour von der Xantener Südsee nach Wesel,

über Bislich nach Xanten zurück.



hochgeladen von Henry Stenske

Ja es war wieder mal ein schöner Sonntag, unser Team war wieder gesattelt ;-). Fahrräder verladen und ab zur Xantener Südsee.

Auf nach Xanten ;-)

Da waren wir um 10 : 00 verabredet. Parkplätze waren um diese Uhrzeit noch reichlich vorhanden. Das Team war pünklich, so konnte auch um 10:00 gestarten werden. Bei optimalen Wetter ging es dann los. Wieder einmal fast nur durch Mutter Natur hindurch geradelt. Gleich als erstes die Bislicher Insel angesteuert. Seeadler gibt es dort, aber nicht nur! Gesehen haben wir sie leider nicht. Dafür haben wir einen Findling ( Speckstein ) ausgelegt. Auf der gesamten Tour sind es 3 Stück gewesen, mal sehen ob Ihr sie findet, denn wer Lust hat kann ja mal suchen

Es war eine schöne Tour, aber Sonntags immer beliebt ;-)! Schön an Felder Wiesen und Deiche, am Rhein vorbei und in Wesel über die Brücke hinweg.

Wesel Promenade ( kurze Pause )

Über die halbe Strecke, eine gemütliche Ecke !

P A U S E EEEEE ;-)

Weiter ging es vorbei am Sportflugplatz, Auesee in Richtung Bislich. Dort am Fährkopf erst mal ne Currywurscht mit Pommes Majo ;-), dann setzten wir mit der Fähre über und weiter fuhren wir wieder zur Xantener Südsee. Kurz vor 15:00 Uhr hatten wir unser Start / Ziel erreicht. Planten noch in die City zu fahren, aber am Marktplatz haben wir umentschieden und sind zurück zum Parkplatz. Die Stadt war überlaufen, so etwas mag ich dann doch nicht mit Corona schon gar nicht!

Also haben wir die Fahrräder wieder verladen und sind nach Hause gefahren. Oh, zu diesem Zeitpunkt hatten Autofahrer schon Wartezeiten auf nen Parkplatz.

ps. Sonntags ist halt Alles auf die Beine ;-)! L.G. Henry