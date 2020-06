Die Räuber richteten die Schusswaffe auf den Angestellten der Spielhalle an der Altendorfer Straße. In der Nacht auf Freitag (26. Juni) überfiel das kriminelle Trio überfiel die Spielhalle im Essener Stadtteil Schönebeck. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen1:10 Uhr überraschten zwei Männer und eine Frau den Angestellten einer

Spielhalle auf der Altendorfer Straße. Sie richteten den Lauf einer Schusswaffe

auf den Mitarbeiter. Das Bargeld musste der 55-Jährige in eine weiße

Plastiktasche stecken. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte

Richtung. Die Frau soll zirka 1,75 Meter groß sein und eine korpulente Figur

haben. Sie trug ein blaues Basecap und eine dunkle Sonnenbrille, vermutlicheinen dunklen Pullover und eine blaue Jeans. Sie sprach hochdeutsch.

Täter mit schwarzen Mund-Nasen-Masken

Einer ihrerKomplizen ist zirka 1,9 Meter groß und sehr muskulös. Er hatte eine dunkle

Sonnenbrille auf. Zudem trug er ein schwarzes Hemd und eine blaue Jeans. Alle

drei Tatverdächtigen verdeckten ihre Gesichter mit schwarzen

Mund-Nasenschutzmasken.

Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zumBussteig 2, Fliegenbusch. Der Ermittler des Raubkommissariats sucht Zeugen, die

in der Umgebung interessante Beobachtungen, in Bezug auf verdächtige Personen

oder Fahrzeuge, gemacht haben. Hinweise bitte an die zentrale Rufnummer der

Essener Polizei: 0201/829-0.