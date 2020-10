Premiere in der Lichtburg abgesagt Über das äußerst große Interesse an der Premiere unseres Films haben wir uns zunächst sehr gefreut, schreibt der Mülheimer Drehbuchautor und Regisseur Alexander Waldhelm.



Doch der Ruhrgebietskrimi mit Andy Brings, Fritz Eckenga, Gerburg Jahnke oder Uwe Lyko als Herbert Knebel kann nicht wie angekündigt Premiere feiern. Eigentlich sollte sich der Vorhang für "Beziehungen - kein schöner Land" am Dienstag, 3. November, 19.30 Uhr in der Essener Lichtburg heben, einen Tag später wäre Mülheim an der Reihe gewesen.

"Um dem Sicherheitsgefühl der Gäste entgegenzukommen, hatten wir uns eh entschlossen, die Premiere aufzuteilen und sie an zwei Tagen mit jeweils maximal.500 Gästen stattfinden zu lassen", beschreibt Waldhelm die ursprünglichen Planungen. Aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften ist das nicht mehr möglich. "Es sind aktuell nur noch 250 Gäste erlaubt", so Waldhelm.

De Premiere wird nun schweren Herzens auf März/April des nächsten Jahres verschoben.