Alaaf und Helau. Auch in Borbeck wird Karneval gefeiert. Zu zwei fröhlichen Feiern lädt der Freundeskreis Karneval der Evangelischen Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim ein: Am Donnerstag, 13. Februar, findet im Seniorenheim Bethesda an der Wüstenhöferstraße 177 ein kleines karnevalistisches Programm für Senioren statt, zu dem auch die Prinzenpaare und da Königspaar der „KG Hahnekoop“ erwartet werden.



Der große Gemeindekarneval steigt am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) im Gemeindesaal der Matthäuskirche, Bocholder Straße 34: Närrinnen und Narren können sich unter anderem auf das Ricki-Ballett, Bauchredner Merlin & Co, „Ne Kistedüvel“, Janine Marx und die Sängergruppe „De 5Fleje“ freuen; selbstverständlich geben sich an diesem Abend auch das Stadtkinderprinzenpaar und das Stadtprinzenpaar die Ehre.

Der Eintritt kostet 12 Euro; Karten sich bei Ulrich Schröder, Telefon 0171 7457343, bei Marlies Steiner, Telefon 0201 667993, sowie an der Abendkasse erhältlich.