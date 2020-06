Benno Brengelmann, Pastor der Pfarrei St. Josef und dort vornehmlich zuständig für die Gemeinden St. Antonius Abbas, Schönebeck und St. Franziskus, Bedingrade, feiert in diesem Monat das 40-jährige Jubiläum seiner Diakonweihe.



Brengelmann, durch seinen unermüdlichen Einsatz für den Erhalt der Kirche St. Antonius Abbas bekannt geworden, ist seit nunmehr 19 Jahren fest in der Gemeinde verankert. Die Jubiläumsfeier fiel, coronabedingt, recht bescheiden aus, allerdings gehörte auch ein Pferd zum Kreis der Gratulanten. Die Schönebecker spielten mit diesem speziellen Gast auf das Hobby ihres Seelsorgers an. Pastor Brengelmann trägt Pferdefiguren in unterschiedlichsten Ausführungen zusammen und hat es im Laufe der Jahre zu einer stattlichen Sammlung gebracht.