Die zehn Bürgerinitiativen, die mittlerweile zum Bündnis „Grüne Lungen für Essen“ gehören, haben den Ratsfrauen und Ratsherren der Stadt Essen vor der Grugahalle ihren Kalender 2021 - "Grüne Hauptstadt Europas - Essen 2017: Deine Grün- und Waldflächen - sind bald Beton!?" - geschenkt.



In diesem Kalender sind auf zwölf Seiten Essener Grün- und Waldflächen zusammengestellt, die nach dem Willen der Essener Politik den Baggern und dem Beton zum Opfer fallen sollen oder schon gefallen sind.

Auch die beiden Borbecker Bebauungspläne Nummer 02/19 Kesselstraße/Bocholder Straße und Nummer 17/16 Moosstraße/Laarmannstraße finden hier ihren Platz. Für die Ratsfraktion der CDU nahm Ratsfrau Jessica Fuchs 31 Kalender entgegen.

Kalender als Download und Druckexemplar

Fuchs vertritt den Wahlkreis Bedingrade/Schönebeck, in dem der Franziskusgarten liegt, wo 110 Wohneinheiten, eine dreigruppige Kindertagesstätte und ein Spielplatz errichtet werden sollen. Das Bündnis „Grüne Lungen für Essen“ engagiert sich für den Erhalt der Landschaftsschutzgebiete, der noch nicht bebauten Grün- und Waldflächen in Essen und fordert die intensive Begrünung bei der schon erfolgten Bebauung, zum Beispiel in Rüttenscheid, Parc Dunant.

Der Kalender ist kostenlos als Download unter www.evaczaya.de/ oder als Druckexemplar unter gruenelungenfueressen@gmail.com zum Preis von 2 Euro erhältlich.