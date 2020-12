Bayern hat die Corona-Maßnahmen bereits verschärft, weitere Bundesländer wollen nachziehen. Berlin beispielsweise will noch vor Weihnachten reagieren, in NRW soll - so Stand heute - es erst nach den Festtagen mit der Schließung aller Einrichtungen und Geschäfte mit Ausnahme der Lebensmittel-Supermärkte losgehen. Sollte ein erneuter harter Lockdown die einzige Möglichkeit sein, die Infektionszahlen runter zu kriegen? Die Wissenschaftler der Leopoldina sind sich einig. Eines ist sicher: Die Pandemie fordert - auch bei uns in Essen - immer mehr Todesopfer.



In Essen gibt es erneut mehrere Todesfälle an oder in Verbindung mit einer COVID-19-Infektion. Bereits am 4. Dezember ist ein 75-jähriger Essener im Alfried Krupp Krankenhaus in Rüttenscheid verstorben.

Am Dienstag, 8. Dezember, ist ein 82-jähriger Essener im Universitätsklinikum Essen verstorben. Am gestrigen Mittwoch (09.12.) ist ein 77-jähriger Essener aus dem Kurt-Schuhmacher-Zentrum verstorben. Eine 87-jährige Essenerin aus dem Kurt-Schumacher-Zentrum ist heute (10.12.) verstorben.

Die Zahl der Todesfälle an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion liegt aktuell bei 142.