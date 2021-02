Am heutigen Dienstag, 23. Februar, wurde die Feuerwehr Essen zu einer automatischen Brandmeldeanlage in die Universität alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der ersten Kräfte meldete die Verwaltung der Leitstelle ein bestätigtes Feuer in einer Werkstatt.

Vor Ort stellte der Einsatzleiter eine Verrauchung fest. Alle Personen hatten die betroffenen Bereiche bereits verlassen. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem handgeführten Strahlrohr eingeleitet. Der Brand, eine brennende Palette, war schnell gelöscht. Reste der Palette wurden nach draußen verbracht und ebenfalls abgelöscht.

Im Anschluss erfolgte die Belüftung der betroffenen Räume mittels Hochleistungslüfter. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug im Einsatz.