Die DACIA Freunde Ruhrpott starten mit einem weiteren Award in das Jahr 2022.

Als erste Aktion hat die Gruppe auf ihrer Homepage angekündigt einen Fotocontest 2022 durchzuführen.

Anders als im letzten Jahr, wo es um Aufnahmen von den Autos ging und das Auto des Jahres gesucht wurde, wird in diesem Jahr das Foto des Jahres gesucht.

Fotografiert werden soll das Auto in freier Wildbahn. Dabei wird das gesamte Bild bewertet. "Die Motivwahl dürfte schwierig werden. Wir möchten das die Autos in diesem Jahr im Einklang mit der Umgebung stehen. Wo die Teilnehmer ihr Auto fotografieren, wie sie es in Szene setzen, ist Sache der Teilnehmer. Das am Strand sein, auf einem Waldweg, einer Wiese, was auch immer." sagt Matthias Wurst.

Wichtig dabei ist, das es in diesem Jahr strengere Regeln gibt.

Das Bild braucht ein bestimmtes Format. So müssen Handy´s zwangsläufig Waagerecht gehalten werden. "Wir haben die Erfahrung gemacht, das bei Fotos die mit senkrechtem Handy geknipst wurden, die Bilder einfach schmal und hoch sind. Für einen Kalender der auch 2023 kommen soll, brauchen wir aber quadratische Bilder, alles andere sieht nicht wirklich gut aus" so Matthias Wurst

Den Kalender von diesem Jahr kann man sich auf der Webseite www.daciafreunde-ruhrgebiet.de runter laden. Auch die Regeln sind auf der Webseite bekannt gegeben.

Fotos können bis zum 31.05.2022 an Info@daciafreunde-ruhrgebiet.de gesendet werden

Die Abstimmung läuft dann vom 01.07.2022 bis zum 31.07.2022.

Die ersten drei bekommen einen Pokal auf dem Geburtstagstreffen am 24.09.2022 überreicht