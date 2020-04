Gestern Abend fand der zweite Digitale Nachbarschaftstreff „Katernberg; Zusammen Zuhause“ statt. Es wurde u.a. über die Situation im Louise-Schröder-Zentrum informiert und gesprochen.

In Anlehnung an die Schokohasen-Spenden Aktion des Freundeskreises um Ricarda Stauder und dem Jugendhilfenetzwerk Thomas Rüth wurde angeregt , die beiden für eine gleiche Aktion für die Bewohner des Louise-Schröder-Zentrums zu gewinnen.

Noch während des einstündigen Internettreffens gab es jedoch die spontane Zusage des Katernberger Werberings, mit bedeutender Unterstützung des REWE-Marktes in Katernberg, 130 Schokohasen an die Bewohner des Altenheims zu spenden.

Heute Morgen, keine 18 Stunden später, brachten drei Vorstandsmitglieder in gegebener Eile die süße Fracht ins Sozialzentrum und erfreuten damit alle Bewohner. Um den notwendigen Infektionsschutz zu gewährleisten wurden die Hasen der Louise - Schröder Zentrumsleitung Colin Becker übergeben, der eine zügige Weiterleitung versprach. Johannes Maas: Es ist doch schön, wenn wir mit einer Kleinigkeit die Corona - Ostertage versüßen können."