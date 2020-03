Abschied aus der SPD in Essen

Liebe Genossinnen und Genossen,

nach sieben Jahren Mitgliedschaft und nach sechs Jahren Vorstandsarbeit im SPD-Ortsverein Karnap trete ich von meinem Posten als Schriftführer (Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes), Internetbeauftragter, Delegierter, Wahlkampfleiter, Huckepackkandidat für die Bezirksvertretung V Platz 1 für die Kommunalwahl 2020 mit sofortiger Wirkung zurück.

Gleichzeitig gebe ich meinen Austritt aus der SPD bekannt.

Ich möchte mich bei meinen ehemaligen Vorstandskollegen: Stephan, Ralf, Tanja, Andreas O., Andreas Z., Dirk S., Alfons, Nils, Jörg, Nicole, Benny, Detlef, Julia, Dominic, Guido, Dirk J., Frank, Alina, Heike und Klaus recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren bei Euch bedanken!!!

Rückblickend auf den Unterbezirksparteitag der SPD Essen am 07.03.2020 ist das antidemokratische Verhalten nicht mit meinen demokratischen Werten vereinbar.

Ich finde es sehr schade, dass der Ortsverein Bergerhausen-Stadtwald aus dem Essener

Süden Michael Schwamborn vorgeschlagen hat und dieser sich mit

wohlgemerkt 0 % Wahlkreisempfehlung aus dem Wahlkreis 26 Karnap/Altenessen auf dem Unterbezirksparteitag durchsetzten konnte.

Wie hatte es der Vorsitzende der SPD Essen auf dem Podium beim Unterbezirksparteitag der SPD Essen am 07.09.2019 noch gesagt. „Die Mitglieder haben das Wort!“

In Karnap hatten die Mitglieder das Wort. Sie haben mit großer Mehrheit (51:16) den Ortsvereinsvorsitzenden Stephan Duda gewählt.

Stephan Duda war auch zgl. der Ortsvereinsvorstandsvorschlag.

Dieser Vorstand wurde von den Mitgliedern gewählt.

Wie kann man die Basisdemokratie nur so mit den Füßen treten.

Abschließend möchte ich noch einen Satz erwähnen, der mich seit unserer Wahl im vergangenen Februar 2019 begleitet hat.

Zu den Wahlen in den Ortsvereinen. Damit wollen wir ja nur das Demokratie-Gefühl stärken. Gewählt wird auf dem Parteitag.

Wer die Basis nicht hinter sich hat, verliert Wahlen!

Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit sind die wichtigsten Eigenschaften eines Politikers.

Glück auf!

Denis Gollan