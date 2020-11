Aldi finanziert einen ganzen Kreuzungsumbau in Karnap

Nach langen Diskussionen und Forderungen bekommt Karnap ein Geschenk für das „Verkehrskonzept“ des ESSENER BÜRGER BÜNDNIS – FREIE WÄHLER Karnap von der Firma Aldi.

Würde die Firma Aldi, den Kreuzungsbereich Karnaper Straße / Stinnesstraße nicht unterstützen, so wäre dies aus städtischen Mitteln nicht realisiert worden.

Vielen Dank an die Firma Aldi, die auch die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger im Blick hat, so Stephan Duda vom EBB.

Wir freuen uns, dass die Firma Aldi mit einem Neubau an Lidl und Bürger King näher für unsere Bürgerinnen und Bürger heranrückt.

Zudem ist es sehr lobenswert, dass Aldi den Umbau des problematischen Kreuzungsbereichs finanziert. In der Vergangenheit fanden dort zahlreiche z.T. auch schwere Unfälle statt, so Denis Gollan von der Bürgerinitiative „Karnap im Wandel“.

Es gibt viel zu tun in Punkto „Verkehr“ in unserem Stadtteil.

Die Bürgerinitiative wird das mit Ideen und Konzepten und dem Motto „Sollte, Hätte, Könnte, Würde, MACHEN“! Anpacken, so Denis Gollan.