Infostände des ESSENER BÜRGER BÜNDNIS in Karnap und Altenessen

Am heutigen Samstagmorgen (15.08.2020) starten wir mit einem Infostand vor Penny in Essen-Altenessen.

Im Nachmittagsbereich fand der zweite Infostand vor REWE-Karnap statt.

Die Infostände waren wieder einmal sehr gut besucht.

Einige Bürger nahmen das Angebot an und nutzten die Gelegenheit, um Ihr Anliegen zu diskutieren.

Einige Bürger beschwerten sich über die aktuelle Verkehrssituation.

Wir vom Essener Bürger Bündnis – Freie Wähler fordern ein schlüssiges Verkehrskonzept für den Essener Norden, so Stephan Duda Ratskandidat für den Wahlkreis Karnap/Altenessen Nord.

Ein weiteres Ärgernis ist die Sauberkeit im Essener Norden.

Denn auch der Containerstandort in der Nordsternstraße in Altenessen sieht regelmäßig unter aller Sau statt.

Wir vom ESSENER BÜRGER BÜNDNIS – Freie Wähler wollen sichere und saubere Stadtteile in Essen und fordern den Einsatz von Mülldetektiven auch in den Nachtstunden.

Des Weiteren fordern wir eine Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), so Denis Gollan – Kandidat für die Bezirksvertretung V.