"Wenn wir die Corona-Pandemie einigermaßen im Griff haben, werde ich mit einigen Rot-Weiss-Fans zu Willi Lippens fahren", so die Idee des Essener Taxifahrers Norbert Czwienk.

Am Sonntag, 10. Oktober 2021, war es endlich soweit: Norbert hatte für seine RWE-Stammgäste einen Bus gebucht, er selbst fuhr das bekannte RWE-Original "Glockenhorst" zum "Ich danke Sie - MItten im Pott", dem Restaurant, in dem man nicht nur den Namensgeber Willi Lippens trifft, sondern auch eine gehörige Portion "Fußballgeschichte" kostenlos zum Essen und Trinken dazu bekommt.

Um 15 Uhr trafen die ersten neugierigen Besucher ein, die alle nicht wussten, was "Chauffeur Norbert" sich da eigentlich ausgedacht hatte. Keiner wusste, was an diesem Nachmittag passieren und wer da überhaupt erscheinen wird. Kurzum: Im Handumdrehen saß ein illustre Truppe völlig verschiedener Menschen rund um einen Tisch, man lachte und erzählte ohne Berührungsängste einfach drauf los. Der Begriff "Die Famile Rot-Weiss" wurde lebendig zelebriert oder anders gesagt: Norbert hat gezeigt, wie einfach Inklusion funktionieren kann.

Sandy singt beim Willi

Noch vor dem Essen gab es eine Überraschung: Sänger Sandy Sandgathe kam anlässlich seiner "Herzenswünsche Tour 2021" und auf Einladung von Norbert direkt aus Brandenburg zu "Willis Ranch" und spielte im Biergarten auf. Trotz leerem Energietank und enormen Schlafdefizit öffnete Sandy mit seiner kraftvollen Stimme die Herzen des kompletten Publikums, was dann als Dank die Geldbörsen öffnete, als Sandys berühmter Hut herum ging. Der Sänger schrieb später auf Facebook:

"Direkt vonne Autobahn aus Berlin zum Lippens Hof , wo Norbert Czwienk und seine Gäste auf mich warteten. Bei herrlichem Wetter habe ich noch Power für 4 Songs gehabt. Mehr ging einfach nicht, denn meine sonst engelsgleiche, weibliche Stimme schien so langsam den Geist aufgeben zu wollen.

Weitere 253 €! Was für ein rot-weisses Wochenende!"

Nur der RWE!

Das Aufstiegsgespenst & die geheimen Dönekes über RWE

Es soll hier nicht zuviel verraten werden, denn viele Geschichten über RWE, Willi Lippens oder anderen Personen aus dem Umkreis des großartigsten Vereins an der Hafenstraße 97a sind schlichtweg erfunden oder unwahr. Wahr aber ist, und das können ab heute jede Menge Menschen bezeugen: Es gibt ein Aufstiegsgespenst. Alle haben es an diesem Sonntag gesehen und gehört, wie es vom Aufstieg erzählte. Wahr ist auch: Es gibt nichts Schöneres, als mit Menschen zusammen zu sitzen, über den Ruhrpott und den RWE zu quatschen, anderen zu lauschen und dabei ein kühles Essener Bier zu genießen. Und was der Willi für Dönekes zu erzählen hat, ist eh töfte, genauso töfte wie die Idee vom Taxifahrer Norbert, einfach mal ein paar Fremde zusammen zu bringen.