Aktion „Im Herzen von Karnap“

Unter dem Motto „Im Herzen von Karnap“ möchte ich auf der Facebook-Seite „Karnap im Wandel“ an die ehemaligen Geschäfte aus Essen-Karnap, wie z. B. Bäckereien, Cafes, Discounter, Friseurläden, Gaststätten, Getränkegroßhandel, Imbisse, Lebensmittelgeschäfte, Metzgereien, Modegeschäfte usw. erinnern.

Mittlerweile habe ich ca. 129 ehemalige Geschäfte erfasst.

Die Aktion soll ab dem 01.02.2021 beginnen und geht ca. 2,5 Jahre.

Jede Woche ein Geschäft

In einem Post auf Facebook (oben auf der Seite fixiert) möchte ich jeden Montag eine Woche lang denjenigen widmen, die Ihr Geschäft aufgegeben haben oder leider nicht mehr unter uns sind.

Den User biete ich an, dass Sie zum jeweiligen Geschäft ihre persönliche Geschichte unter den Post setzten können. Alternativ können auch Geschichten an die E-Mail-Adresse: karnap-im-wandel@t-online.de gesendet werden.

“Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.“ – Bertholt Brecht

Das Foto zeigt den Ansprechpartner der „Bürgerinitiative Karnap im Wandel“ und Ansprechpartner von Karnap im Wandel auf Social Media Denis Gollan vor der ehemaligen Fleischerei Ernst/Werner auf der Karnaper Straße 114.